Горбачева снова вызвали в суд

Окружной суд Вильнюса вручил повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по делу о событиях, произошедших 13 января 1991 года в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Вручена повестка 28 декабря», — заявила судья Айнора Корнелия Мацявичене.

По ее словам, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева.

«Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачева», — отметила судья.

Ранее сообщалось, что в Литве начался опрос пострадавших в беспорядках при выходе из СССР.