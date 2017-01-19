 

Bloomberg: В Кремле исчезла эйфория по поводу Трампа

 

В Кремле начала спадать эйфория в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Ей на смену пришел скептицизм по поводу того, что в отношениях России и США может наметиться какой-то прогресс, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.

Беспокойство в Кремле вызывают противоречивые заявления Трампа. В декабре он заявил, что США нужно наращивать ядерный потенциал, а на прошлой неделе в интервью выразил мнение, что ядерный арсенал России нуждается в «очень существенном сокращении». Источники Bloomberg среди российских чиновников уточнили, что не будут оценивать заявления Трампа, сделанные до инаугурации.

При этом Bloomberg отмечает, что российские чиновники могут намеренно говорить о снижении ожиданий от Трампа в Кремле, так как российские власти подозреваются в организации кибератак, направленных на победу Трампа на выборах.

По информации агентства, государственное телевидение России изменило манеру подачи новостей о Трампе. Теперь в сюжетах добавляют, что питать иллюзий по поводу нового президента США и надеяться на быстрое улучшение отношений не стоит.

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в пятницу, 20 января 2017 года.

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