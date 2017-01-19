Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся также и восстания в Южном Азербайджане (Северном Иране).

Один из документов под номером CIA-RDP81-01036R000100100030-7 датирован ноябрем 1953 года. Содержащийся в документе информационный отчет касается отношений между СССР и Ираном, а его основным предметом является возрождение сепаратистского движения в Южном Азербайджане.

В отчете говорится, что начиная с сентября 1953 года в Баку наблюдается активизация Революционно-освободительного комитета Азербайджана под руководством Нефхсу, который находится в постоянном контакте со сторонниками в Тебризе. Как отмечается в отчете, деятельность комитета поддерживается военными и государственными властями страны, но не находит полной поддержки со стороны Коммунистической партии.

Далее в отчете приводятся данные о том, что партийные власти беспокоятся о нестабильной политической ситуации на Кавказе, и в частности Грузии, после ареста Берии. Продолжающийся политический кризис в Закавказье привел к отсрочке восстания в Южном Азербайджане и временному откладыванию иных планов в отношении Ирана.

В отчете указывается, что посол СССР в Иране Лаврентьев призывает Кремль к решительным действиям по организации сепаратистского восстания в Южном Азербайджане. Тем не менее, как говорится в отчете, Кремль больше склоняется в сторону плана Маленкова по организации иранской коммунистической революции во главе с партией «Тудэ». Согласно отчету, генерал Смолев и иные советские военные командиры на границе с Ираном отмечают неэффективность азербайджанского социального движения и предлагают передать организацию восстания в руки партизан.

В то же самое время, как указывается в отчете, в лагере им. Клары Цеткин на Кавказе продолжается подготовка террористов для проведения акций в Южном Азербайджане. Штаб движения был переведен из Тбилиси в Мингечаур (Мингячевир).

Таким образом, становится понятным, что планы по воссоединению Северного и Южного Азербайджана не были похоронены в 1946 году, а еще долгое время оставались в сфере внимания советских властей. Стоит отметить, что арест Берии, который особо упоминается в отчете, и последующий арест Мир Джафара Багирова в 1954 году сыграли основную роль в сворачивании планов по отделению Южного Азербайджана от Ирана.