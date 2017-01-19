Число погибших при взрыве в военном лагере в городе Гао на северо-востоке Мали возросло до 77 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные генштаба ВС Франции.

По словам представителя французской армии полковника Патрика Стежера, в настоящий момент проводятся операции по спасению раненых.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. Связанная с запрещенной в России «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за теракт. Ранее сообщалось о 60 погибших и 115 раненых.