Глава Пентагона выступил против отправки военных в Ирак и Сирию

Министр обороны США Эштон Картер считает, что отправка крупных подразделений армии США в Ирак и Сирию в попытке ускорить поражение террористической группировки «Исламское государство» может ухудшить ситуацию с союзниками в регионе, усилить антиамериканское сопротивление и свести на нет ключевые преимущества американской армии, сообщает агентство AP.

Картер в интервью агентству заявил, что предпочитает искать новые способы для ускорения развития кампании против ИГ, которая подвергается критике, в том числе со стороны избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего действия США против ИГ медлительными и чересчур осторожными.

Вместе с тем Картер считает, что задают темп военной кампании против ИГ местные иракские и сирийские силы. «Если мы возьмем войну в Ираке и Сирии полностью на себя, в первую очередь, в ближайшее время будем полагаться только на свои силы, потому что никто не хочет добровольно это делать. Мы можем это преодолеть. Второе, мы потенциально рискуем повернуть против нас тех людей, которые в настоящее время склонны противостоять ИГ или готовы вступить в ряды коалиции, и это укрепит силы врага», — сказал Картер.