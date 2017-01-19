Рамиль Усубов: «Приняты все меры для предотвращения незаконных акций и провокаций»

"Приняты все необходимые меры для своевременного предотвращения возможных незаконных акций и провокаций, а также усилена охрана правопорядка во время Европейского Гран-при "Формулы-1" и других массовых мероприятий международного и республиканского значения".

Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам 2016 года сегодняшнем расширенном оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку сказал министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов.

Министр в целом положительно оценил деятельность полицейских органов столицы в 2016 году, осуществляемую для борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, и дал конкретные поручения и рекомендации.