 

США бомбят лагеря ИГИЛ в Ливии

 

Бомбардировщики ВВС США нанесли в ночь на 19 января удар по двум лагерям террористической организации «Исламское государство», расположенным в 28 км от города Сирт на средиземноморском побережье Ливии, сообщает телеканал CNN.

Атака была проведена с тяжелых стратегических бомбардировщиков B-2. Атаке предшествовал сбор данных о расположенных на береговой линии объектах, который проводил самолет-разведчик в течение двух предыдущих недель.

В начале планировалось разрушить четыре лагеря боевиков ИГ, но два из них террористы покинули. К операции также были готовы присоединиться корабли ВМС США, несущие крылатые ракеты Tomahawk, но в итоге они оказались не нужны.

Операция была одобрена несколько дней назад действующим президентом США Бараком Обамой.

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