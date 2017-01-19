 

В Баку обезвредили 131 преступную группировку

 

В прошлом году в Баку обезврежена 131 преступная группировка, состоящая из 301 человека. Об этом сказал в четверг начальник Главного управления полиции Баку генерал-майор Миргафар Сеидов в ходе оперативного совещания, посвященного итогам 2016 года. Мероприятие состоялось при участии министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова, отмечается в сообщении МВД.

По словам Сеидова, в профилактике и раскрытии преступлений большую роль сыграло применение современных информационных технологий. Так, операторами службы «Безопасный город» выявлено 3947 преступлений, а с использованием архива камер видеонаблюдения раскрыто 380 правонарушений.

Из общего числа разыскиваемых в качестве подозреваемых задержано 75,8 процента, из разыскиваемых по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений - 60,8 процента.

За прошлый год обезврежено 67 преступных группировок, состоящих из 137 человек, на счету которых 77 разбоев и ограблений, а также 64 преступные группировки из 164 человек, совершившие 303 квартирные кражи.

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