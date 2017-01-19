 

Принц Луи решил развестись

 

Принц Луи и принцесса Тесси Люксембургские разводятся после 10 лет брака. Официальное сообщение о разводе было распространено от имени правящего герцога Анри и его супруги Марии Терезы, сообщает DELFI.

В сообщении королевского дворца также высказывается просьба уважать право супругов на частную жизнь.

Позднее свое сообщение распространила и принцесса Тесси, которая подтвердила информацию о разводе и также попросила не тревожить семью, особенно детей.

30-летний Принц Луи - младший сын и средний ребенок среди всех пятерых детей правящих монархов Люксембурга. При этом он был первым, кто подарил родителям внука.

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