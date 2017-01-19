Российский экс-депутат просит политическое убежище

Беглый экс-депутат Алексей Митрофанов, которого могут депортировать из Хорватии, где он сейчас проживает, постарается обратиться за статусом политического беженца в другие государства, хотя ему вряд ли это удастся, предположил в беседе с Лайфом адвокат Митрофанова Александр Островский. Он уверен, что из Хорватии бывшего парламентария вышлют из-за отсутствия действительных документов.

«Боюсь что-либо говорить за власти другой страны, но, по идее, его должны задержать и выслать. Предполагаю любое развитие событий — вплоть до обращения в посольства других стран политическим беженцем или кем угодно. Обратится, чтобы получить политическое убежище, хотя я думаю, он никому не нужен, — отметил Островский.

Напомним, в 2014 году против Митрофанова возбудили уголовное дело: его подозревают в мошенничестве в составе организованной группы. Оказавшись под подозрением, Митрофанов уехал в Загреб якобы на лечение. При этом самочувствие явно не мешает бывшему парламентарию вести нормальную жизнь. Как выяснил Лайф, теперь у беглого экс-депутата кончился срок загранпаспорта, и поэтому из Хорватии его, скорее всего, вышлют.