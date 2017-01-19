 

Трамп собрал $100 миллионов на инаугурацию Больше, чем кто-либо до него

 

Избранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 миллионов долларов частных пожертвований, больше чем любой другой президент до него. Об этом сообщает агентство AP, ссылаясь на данные федеральной избирательной комиссии и исследовательской службы Конгресса.

Как отмечает в свою очередь «Немецкая волна», на введение в должность Барака Обамы в 2009 году было собрано 55 миллионов, а в 2013-м - 43 миллиона долларов.

Большая часть средств предоставлена крупными компаниями, в том числе Chevron и Boeing, пожертвовавшими шести- и семизначные суммы. При этом президентский инаугурационный комитет ограничивает отдельное пожертвование суммой в 1 миллион долларов, а также не принимает взносы от организаций, официально зарегистрированных на федеральном уровне как лоббисты.

Собранные частные средства идут на организацию балов, традиционного парада, установку больших экранов для публичного просмотра церемонии введения в должность президента, а также, например, установки мобильных туалетов. Неиспользованные средства после инаугурации, как правило, будут переданы благотворительным организациям.

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