В Мосуле ликвидировано большинство лидеров ИГИЛ

Большинство командиров террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле было убито в ходе сражений в восточной части города с правительственными войсками Ирака в течение последних трех месяцев, заявил командующий силами иракского управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в среду иракские военные из управления по борьбе с терроризмом установили полный контроль над восточной частью Мосула.

По словам Асади, возвращение контроля над западной частью города не должно быть более сложным, чем освобождение восточной части.

"Это будет не сложнее, чем то, что мы видели. Большинство командиров ИГИЛ убиты на восточной стороне города", заявил аль-Асади.

Он также выразил надежду, что в течение ближайших дней будет сделано заявление, что весь "восточный берег находится под контролем". По словам аль-Асади, в ближайшее время ожидается встреча, на которой будут присутствовать все иракские командиры, связанные с операциями по освобождению города.