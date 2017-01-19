 

Уроженец Азербайджана получил 10 лет за убийство жены

 

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении уроженца Азербайджана, изобличенного в том, что в апреле прошлого года он жестоко избил свою жену, в результате чего та скончалась на месте происшествия от полученных травм. Затем злоумышленник похоронил тело супруги в лесном массиве и написал заявление в полицию о пропаже женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного кометата РФ по городу. 

По версии следствия, убийство произошло 22 апреля прошлого года в квартире дома №34, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова. 34-летний уроженец Азербайджана на почве личной неприязни к своей супруге избил ее руками и ногами, в результате чего та умерла. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отвез бездыханное тело жены в лесной массив и там закопал его.

Далее, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина направил в полицию сообщение о пропаже супруги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что именно муж является убийцей собственной жены.

«Приговором суда Габибову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и компенсацией морального вреда в размере 5 млн. рублей», - говорится в судебном заключении.

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