 

CNN смоделировал сценарий убийства Трампа Видео

 

Американский телеканал CNN показал репортаж о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации в пятницу, сообщает РИА Новости.

Репортер канала рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц Конгресса.

По конституции США, напоминает CNN, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменит спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случится, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае с инаугурацией 20 января ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия – в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост – Рекс Тиллерсон – пока не утвержден в должности сенатом.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы, сообщает CNN.

"На инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначение", — заявил в комментарии телеканалу политолог Джон Фортье.

Репортаж CNN вызвал в социальных сетях волну негодования. Пользователи оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – открыто выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы", — написал один из пользователей.

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