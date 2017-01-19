Отношение России к Азербайджану. Мария Захарова: Лавров все сказал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, как в прошлом году складывались отношения России с Арменией и Азербайджаном, отказалась что-то добавить к словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сообщает «Новости-Армения».

"Очень подробно изложил нашу позицию и оценку Сергей Лавров два дня назад в ходе пресс-конференции. Мне, честно говоря, даже добавить нечего", - сказала Захарова.

Напомним, что 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос, заявил, что карабахская проблема уже не является чем-то абстрактным, не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана.