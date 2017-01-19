Сулейман Керимов не продал, а подарил клуб «Анжи»

Дагестанский бизнесмен Осман Кадиев, ставший новым владельцем и президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи», заявил, что известный российский олигарх Сулейман Керимов не продал ему «Анжи», а подарил, передает «Кавполит».

По его словам, в случае отказа от подарка Керимов собирался клуб закрыть.

«Встретились с Сулейманом, он говорит: «Осман, я или заканчиваю, бросаю — просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет». На что я был вынужден согласиться», сказал Осман Кадиев.

По его словам, Сулейман Керимов обещал помогать ему, потому что хочет, чтобы клуб «существовал и развивался».

Напомним: в конце декабря 2016 года haqqin.az уже сообщал, что владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев, выкупивший его у Сулеймана Керимова. Как оказалось, это был подарок.