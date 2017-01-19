 

Финляндия передаст Голландии результаты экспериментов по делу MH17

 

Полиция Финляндии в ближайшее время передаст Голландии результаты последних испытаний в связи с крушением Boeing в Донбассе, сообщает «Росбалт».

В последний раз голландцы обращались к Финляндии с просьбой помочь в расследовании катастрофы в ноябре прошлого года. Какие именно данные интересовали Амстердам, не уточняется.

Осенью 2016 года стало известно, что финские специалисты по просьбе властей Голландии провели несколько экспериментов с ракетной установкой «Бук». Позже СМИ утверждали, что Финляндия скрыла результаты экспериментов.

Позже президент страны Саули Ниинисте пояснил, что результаты тестов не разглашались по просьбе голландской стороны. Он также отметил, что передачу результатов осложнили торговые договоры, заключенные с Россией при поставке ракетных установок «Бук».

28 сентября международная следственная группа по расследованию катастрофы установила, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которая была ввезена на Украину из России, с подконтрольной сепаратистам территории Донбасса. В МИД РФ назвали эти выводы предвзятыми.

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