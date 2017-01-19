Утечка последней серии британского сериала «Шерлок» «Последнее дело» за сутки до официальной премьеры была непреднамеренной и произошла по вине одного из сотрудников «Первого канала», сообщила пресс-служба телеканала. Ранее телеканал называл причиной утечки хакерскую атаку.

«Первый канал» завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода 4-го сезона "Шерлока», — говорится в сообщении.

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей, — сообщила пресс-служба "Первого канала".

Вследствие этого файл попал в сеть. Мы хотим заверить наших партнеров и зрителей, что по следам этого инцидента мы полностью поменяли протоколы безопасности с тем, чтобы избежать повторения подобного. Мы приносим свои извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки».

«В продолжение объявления результатов расследования "Первого канала", выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем», — сообщил представитель BBC, комментарий которого приведен в сообщении «Первого канала».

Сериал «Шерлок» произведен британской медиакомпанией BBC. Российским партнером BBC выступил «Первый канал». Последний эпизод четвертого сезона «Шерлока» был показан «Первым каналом» в ночь с 15 на 16 января.

За сутки до мировой премьеры серия нелегально появилась в интернете. Компании, измеряющие аудиторию телеканалов, после показа серии по телевидению зафиксировали рекордно низкие показатели телепросмотров этого эпизода в сравнении с другими премьерными сериями популярного британского сериала.