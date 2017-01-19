Украина остановила строительство стены на границе с Россией

Украинский проект «Стена», подразумевающий укрепление границы с Россией, остановлен из-за отсутствия финансирования. Полностью завершить проект планировали до конца 2018 года, сообщает РБК.

Причина остановки проекта в Харьковской области - нехватка средств.

Проект «Стена» подразумевает возведение сооружения на российско-украинской границе. На первом этапе с 2015 года проводятся работы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе было запланировано строительство в Луганской и Донецкой областях.