Саудовская Аравия намерена втрое увеличить доходы ненефтяного сектора

Саудовская Аравия намерена к 2020 году втрое увеличить доходы ненефтяного сектора, сказал министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Ядаан, передает RNS.

«За последние два года мы вдвое увеличили ненефтяные доходы — два года назад они были 100 млрд риалов ($26,5 млрд), а в 2016 году — 200 млрд риалов ($53 млрд), и мы планируем увеличить этот показатель втрое к 2020 году. А к 2030 году эта выручка достигнет порядка 1 трлн риалов ($266,5 млрд)», — сказал Аль-Ядаан в ходе выступления на сессии на экономическом форуме в Давосе.

В конце апреля 2016 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд одобрил программу развития страны в период до 2030 года — Vision 2030. Предполагается, что эта программа позволит подготовить страну к жизни без нефтяных сверхдоходов.