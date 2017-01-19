 

Саудовская Аравия намерена втрое увеличить доходы ненефтяного сектора

 

Саудовская Аравия намерена к 2020 году втрое увеличить доходы ненефтяного сектора, сказал министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Ядаан, передает RNS.

«За последние два года мы вдвое увеличили ненефтяные доходы — два года назад они были 100 млрд риалов ($26,5 млрд), а в 2016 году — 200 млрд риалов ($53 млрд), и мы планируем увеличить этот показатель втрое к 2020 году. А к 2030 году эта выручка достигнет порядка 1 трлн риалов ($266,5 млрд)», — сказал Аль-Ядаан в ходе выступления на сессии на экономическом форуме в Давосе.

В конце апреля 2016 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд одобрил программу развития страны в период до 2030 года — Vision 2030. Предполагается, что эта программа позволит подготовить страну к жизни без нефтяных сверхдоходов.

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