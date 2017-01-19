 

Исполнительница хита «Ламбада» сгорела в машине

 

В Бразилии сегодня нашли тело Лаолвы Браз, певицы, известной прежде всего, как исполнительница знаменитой «Ламбады». Трагическую смерть певицы расследует полиция, сообщают все мировые СМИ.

Обгоревшее тело певицы было найдено в ее собственном автомобиле.

Незадолго до гибели Лаолвы Браз в ее доме видели двоих мужчин. Таков трагический конец женщины, чей голос в 1989 году звучал из всех радиоприемников.

Ее «Ламбаду» слушали миллионы по обе стороны океана — сингл с этой записью разошелся 25 миллионами экземпляров.

Как напоминает «Газета.ру», Лаолва Браз исполнила знаменитую песню в составе французско-бразильской группы Kaoma, состоявшей из выходцев из стран Карибского бассейна.

Для всего мира Лаолва Браз останется исполнительницей одной песни. «Ламбада» оказалась настолько запоминающейся, что вслед за Kaoma ее стали переводить на самые разнообразные языки мира и в самых неожиданных вариантах.

В Советском Союзе были «Лом-баба» певца Сергея Минаева, «Ламбада» исполнителя по имени Mr.Credo, и еще одна, самая популярная, «Ламбада» Олега Газманова.

В Японии песню перепел исполнитель по имени Акеми Иши — и она попала на 16-е место хит-парада 1990 года. Во Франции песню исполнила группа Carioca, и в сентябре 1989 года она достигла 22-й строчки рейтинга, продержавшись там 22 недели.

В Турции в 1990 году вышли целых два кавера на эту композицию.

1466 просмотров


Старости
Председатель Таможенного комитета о монополиях
Председатель Таможенного комитета о монополиях эксклюзив
Наша погода
Сегодня 6° / 3°
20 Янв 4° / 1°
21 Янв 6° / 2°
22 Янв 7° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

В Ингушетии не зарегистрировано ни одного теракта за год
Доктор Фархад Джабаров: «Ее отправили умирать от рака, но я ее спас» эксклюзив
В России скоро появится гиперзвуковое оружие заявление минобороны рф
Лавров и Налбандян пообщались в Москве
Исполнительница хита «Ламбада» сгорела в машине
Украина может не выдать России грузинского добровольца
Эрдоган: Турция переходит к наступлению на врагов
Тяжелое ДТП в Джалилабаде
Саудовская Аравия намерена втрое увеличить доходы ненефтяного сектора
Украина остановила строительство стены на границе с Россией
Российский «Первый канал» признал вину за утечку «Шерлока» во всем виноват "сотрудник"
Финляндия передаст Голландии результаты экспериментов по делу MH17
В Азербайджане мужчина утонул в водоканале
Сулейман Керимов не продал, а подарил клуб «Анжи»
Отношение России к Азербайджану. Мария Захарова: Лавров все сказал
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа Видео
Уроженец Азербайджана получил 10 лет за убийство жены
В Мосуле ликвидировано большинство лидеров ИГИЛ
Трамп собрал $100 миллионов на инаугурацию Больше, чем кто-либо до него
Российский экс-депутат просит политическое убежище
Китайский робот-журналист написал статью за секунду
Принц Луи решил развестись
Израиль согласен на прямые переговоры с Палестиной
В Баку обезвредили 131 преступную группировку
США бомбят лагеря ИГИЛ в Ливии