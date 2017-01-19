Исполнительница хита «Ламбада» сгорела в машине

В Бразилии сегодня нашли тело Лаолвы Браз, певицы, известной прежде всего, как исполнительница знаменитой «Ламбады». Трагическую смерть певицы расследует полиция, сообщают все мировые СМИ.

Обгоревшее тело певицы было найдено в ее собственном автомобиле.

Незадолго до гибели Лаолвы Браз в ее доме видели двоих мужчин. Таков трагический конец женщины, чей голос в 1989 году звучал из всех радиоприемников.

Ее «Ламбаду» слушали миллионы по обе стороны океана — сингл с этой записью разошелся 25 миллионами экземпляров.

Как напоминает «Газета.ру», Лаолва Браз исполнила знаменитую песню в составе французско-бразильской группы Kaoma, состоявшей из выходцев из стран Карибского бассейна.

Для всего мира Лаолва Браз останется исполнительницей одной песни. «Ламбада» оказалась настолько запоминающейся, что вслед за Kaoma ее стали переводить на самые разнообразные языки мира и в самых неожиданных вариантах.

В Советском Союзе были «Лом-баба» певца Сергея Минаева, «Ламбада» исполнителя по имени Mr.Credo, и еще одна, самая популярная, «Ламбада» Олега Газманова.

В Японии песню перепел исполнитель по имени Акеми Иши — и она попала на 16-е место хит-парада 1990 года. Во Франции песню исполнила группа Carioca, и в сентябре 1989 года она достигла 22-й строчки рейтинга, продержавшись там 22 недели.

В Турции в 1990 году вышли целых два кавера на эту композицию.