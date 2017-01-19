 

В России скоро появится гиперзвуковое оружие заявление минобороны рф

 

Гиперзвуковое оружие в скором времени появится у России, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает РБК.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления», — рассказал Борисов, добавив, что такое оружие работает «совершенно в другой среде, в плазме».

Замглавы министра обороны отметил, что российская армия стоит на рубеже научно-технической революции, так как скоро будут использоваться «совершенно иные принципы управления операциями войск».

«Сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать <...>, тот, собственно, и побеждает» — подчеркнул Борисов, отметив, что все это нужно делать в «реальном масштабе времени».

Замглавы российского военного ведомства также обратил внимание на то, что время от принятия решения до конечного результата сокращается: «скоро это будут секунды», — сказал Борисов.

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