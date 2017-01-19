Сегодня азербайджанских специалистов самых разных сфер деятельности можно встретить во многих странах мира, и повсюду наши соотечественники сумели снискать славу профессионалов высокого класса и преданных своему делу людей.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением радиологии областного онкологического диспансера в Ростове-на-Дону Фархад Джабаров - один из таких наших земляков. Ростовчане, волею судьбы ставшие его пациентами, уверяют, что он лечит не только благодаря обширным знаниям и большому опыту, но и умению спокойным, уверенным тоном ободрить, заставить поверить в то, что все в жизни можно преодолеть.

Этот доктор знает, что онкологическим больным более других нужна вера в чудо, чудо исцеления, и нередко именно она становится главным стимулом выздоровления. Возможно, наше интервью с ним, поможет людям, страдающим онкозаболеваниями, по-другому взглянуть на себя, а главное, на людей, которые стараются им помочь.

- Вы бакинец?

- Да, я родился в 1974 году в Баку. Закончил всем в нашем городе известную 23-ю школу. Поступил в Смоленский государственный медицинский институт, но в дальнейшем учился в медуниверситете имени Нариманова. Интернатуру в 1997-м я проходил на базе Национального центра онкологии Азербайджана. Именно там академик Джамиль Азизович Алиев рекомендовал мне присмотреться к радиотерапии, и, можно сказать, тем самым определил и мой профессиональный выбор, и мой жизненный путь. Доктор Алиев сыграл такую решающую роль в моей судьбе, что моя благодарность ему поистине не знает границ.

После интернатуры были ординатура и аспирантура в онкологическом центре в Москве. Дни учебы и практики в знаменитой онкоклинике мира были настолько насыщены, что и не заметил, как бежит время. Там же защитил кандидатскую диссертацию и получил приглашение в Ростов-на-Дону. Доктором наук стал уже в этом прекрасном городе, и теперь здесь же руковожу отделением онкодиспансера.

- Наверное, вы взяли на себя благородную, но нелегкую миссия лечить людей, потому что в вашей семье уже были врачи?

- Представьте, это не так. Мама у меня физик, отец - математик, бабушка - заслуженный педагог, дед - сотрудник Академии наук. И все они увлеченные своей работой люди, все никогда не останавливались на достигнутом, старались все время познавать новое, пополнять свой и без того немалый опыт. Я горжусь своими близкими. Конечно же, это был для меня замечательный пример. Я с детства знал, что к выбору профессии надо подходить очень серьезно, чтобы потом приносить пользу людям и получать радость от своей работы. Медицина привлекала меня с детства, и к старшим классом я уже твердо знал, что через несколько лет надену белый халат.

В мединституте видел себя в будущем хирургом: часто бывал в операционной, наблюдал за операциями и даже иногда удавалось помогать врачам. Но ближе к выпуску понял, что надо искать другую специализацию. Дело в том, что у меня не очень хорошее зрение, в хирургии это мешает. Фармакология меня не тоже не очень привлекала, а вот лучевая терапия была особой, малоизученной областью, и потому, наверное, меня и заинтересовала. Мне, как сыну учёных, медицина с элементами физики показалась любопытной, ведь радиолог должен разбираться и в общей онкологии, и в рентгенологии, и в ядерной физике, и в хирургии... Нужно быть и аналитиком, чтобы точно определить необходимую зону облучения. Ну а академик Джамиль Алиев своим советом укрепил меня в этом выборе.

- Рак – тяжелейшее заболевание. К каким методам вам приходится прибегать, чтобы заставить своих пациентов не сдаваться, придать им стимул к жизни?

- Лечение онкологического заболевания, а это, по сути, болезнь всего организма, а не одного органа, как это может показаться, всегда строится на принципах мультимодального, то есть комплексного подхода. Поэтому и тактику лечения определяет не один врач, а несколько специалистов – хирург, химиотерапевт, радиотерапевт. Учитывая это, на мой взгляд, самый оптимальный метод придать силы пациенту и его родственникам это наиболее полно информировать их о лечении, возможных осложнениях и прогнозируемой эффективности. Если вероятность победить болезнь большая, а силы покидают, то, возможно, нужно просто заверить, что победа близка. Для ситуации же, когда прогнозы не очень хорошие, универсальных рецептов нет, но есть один важный аспект: врач и родственники больного, как в спорте, должны играть одной сплоченной командой.

- Случается ли, что возникает мысль сменить профиль именно из-за сложности вашей области?

- Поверьте, такие мысли меня никогда не посещали. Конечно, психологически, бывает порой очень нелегко: это и достаточно тяжелые пациенты, и нехватка финансирования онкологии в целом и радиотерапии в частности, но есть то, за что я люблю свою работу - это результаты лечения, которые выражаются в числе жизней полностью излеченных больных, счет которых идет на сотни и тысячи. Просто счастлив, когда встречаю людей, которых лечил 5, 10, 15 лет назад. Со многими из них я сохраняю дружеские отношения до сих пор.

Недавно ко мне подошла женщина и спросила, не помню ли я её. Признаться, не помнил. Выяснилось, что, будучи ещё совсем молодым врачом, лечил ее, когда она была еще малышкой. С годами она превратилась в красивую молодую женщину, и теперь стояла передо мной. А ведь у нее было сильно поражено легкое, ее отправляли домой умирать, но после химиолучевой терапии, которую маленькая пациентка переносила очень тяжело, болезнь отступила. Сейчас она замужем, растит ребёнка.

- Что бы вы посоветовали онкобольным для эффективности лечения и поддержания психологического состояния?

- Эффективность любого специального лечения, в том числе и радиотерапии, напрямую зависит от типа опухоли, обнаруженной у пациента. Есть опухоли, которые можно вылечить даже на запущенных стадиях, но бывают и такие, при которых врач практически бессилен, остается только поддерживать больного и облегчать страдания.

Пациент и его родственники в процессе лечения должны быть на стороне врача, верить ему. Не сдаваться, как бы тяжело не было. В онкологии любой метод лечения онкологии связан с тяжелыми сопутствующими проявлениями. Их можно уменьшить, но избежать невозможно. И зачастую осложнения более болезненны, чем сами опухоли. И вот тогда единственное, что помогает, это слушать и слышать своего врача, ни в коем случае не опускать рук и верить в выздоровление.