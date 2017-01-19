 

«Если Азербайджан поставит нам достаточно газа…» Заявление министра экономики Грузии

 

Если наш стратегический Азербайджан и компания SOCAR поставят нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой, - заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, давая оценку новому соглашению, заключенному с «Газпромом», передает «Грузия Онлайн».

Как отметил Гахария, Грузия на основании этого контракта добилась, что у нее теперь нет обязательства закупать природный газ у «Газпрома».

«Это нечто принципиально важное. У нас зафиксированы коммерческие цены по положению на сегодняшний день, без обязательства купим мы или нет вообще этот газ. В политическом разрезе достичь большей независимости, наверное, на этом этапе было невозможно. Подчеркиваю, что если наш стратегический партнер Азербайджан и компания SOCAR поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой», - заявил глава Минэкономики Грузии.

Взамен транзита газа из России в Армению грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично сохранится форма оплаты сырьем, однако со следующего года все расчеты будут осуществляться в деньгах.

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