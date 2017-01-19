В ближайшее время в Баку начнется судебный процесс по делу второй группы высокопоставленных сотрудников МНБ. Ожидается, что он будет не менее резонансным, чем первый.

На скамье подсудимых вновь окажутся генералы и бывшие руководители управлений МНБ. Среди них и начальник второго отдела Управления предварительного следствия Вюсал Алекперов. Этот высокопоставленный сотрудник МНБ обвиняется в том, что вместе со своим непосредственным начальником генералом Мовламом Шихалиевым угрозами вымогал у предпринимателей деньги.

Один из эпизодов уголовного дела В.Алекперова рассматривает преступные действия, совершенные в отношении бизнесмена Бахеддина Султанова, который в период с 1994 по 2004 год занимал должность начальника жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) №102, а в дальнейшем был назначен представителем исполнительной власти в поселке Баладжар.

Будучи начальником ЖЭКа, Бахеддин Султанов сумел сколотить нехилый капиталец, который решил вложить в новые бизнес-проекты. В 2007 году он начал строительство в Алма-Ате крупного комплекса, состоящего из отеля и супермаркета. Одновременно на площади в 4 га вблизи трассы Баку - Сумгаит им была создана ферма. По каким-то причинам это мини-предприятие было оформлено на имя его сына Интигама.

В 2008 году у Бахеддина Султанова начались финансовые трудности, и он принялся искать деньги, чтобы завершить реализацию своего проекта в Казахстане. Прежде всего он обратился к директору Ясамальского филиала «Техника-банк» Залу Юсифову, с которым находился в дружеских отношениях, и Юсифов пообещал выделить кредит в миллион долларов, однако в качестве залога потребовал ферму.

Не подозревая подвоха, Султанов предложил сыну заложить ферму банку, а также подписать документы, подтверждающие получение кредита в миллион долларов. Но Зал Юсифов под различными предлогами так долго тянул с выдачей денег, что Султанов попросил вернуть документы на ферму и аннулировать договор. Впоследствии бизнесмен продал свою ферму и вложил вырученные деньги в строительство гостиницы в Алма-Ате.

Спустя год сына Султанова – Интигама вызвали в МНБ. Отец отправился в министерство вместе с сыном. Там их встретил тот самый большой начальник спецорганов Вюсал Алекперов. После короткой беседы выяснилось, что Султанов и Алекперов земляки – оба выходцы из одного района Армении.

Но когда вопрос касался денег, в МНБ закрывали глаза не только на землячество, но даже и на родственные связи. Поэтому Вюсал Алекперов после непродолжительной беседы обвинил Бахеддина Султанова в том, что он вступил в сговор с Залом Юсифовым (в настоящее время осужден, отбывает срок в 13-ой колонии – ред.) и присвоил миллион долларов, принадлежавших «Техника-банку». Бизнесмен всячески пытался заверить высокопоставленного сотрудника МНБ, что это неправда, что, мол, хоть он и подписывал кредитный договор, но денег так и не получил.

Понимая, что ситуация становится опасной, Султанов решил позвонить своему другу Расиму Мусаеву, который работал заместителем начальника Управления полиции Бинагадинского района. Мусаев же замолвил за него словечко Алекперову, попросив не кошмарить бизнесмена.

Но дальнейшие события приняли неожиданный поворот. В. Алекперов снова вызвал в МНБ Б. Султанова и заявил, что из-за звонка Расима Мусаева генерал Мовлам Шихалиев вынужден был проинформировать об этом деле самого министра Эльдара Махмудова. А генерал, мол, намекнул, что дело можно закрыть за полмиллиона долларов.

«Если заплатишь эти деньги, мы уберем имя твоего сына из списка должников банка», - предложил Вюсал Алекперов.

Бизнесмен принялся убеждать земляка-эмэнбешника, что у него нет таких денег. Максимум, что он может сделать, так это дать несколько тысяч долларов.

После этого Бахеддина Султанова неоднократно вызывали в МНБ и требовали погасить несуществующий долг перед «Техника-банком». И вот когда он в очередной раз отказался, арестовали его сына. Случилось это летом 2009 года..

«Это приказ начальства, фактичеси мы и тебя должны арестовать», - заявил потрясенному Султанову его земляк Вюсал Алекперов. Однако потом эмэнбешник сделал вид, что сочувствует бизнесмену и пообещал уговорить начальство смягчить требования. В итоге сумма откупных была снижена до 360 тысяч долларов. Причем Алекперов заверил, что эти деньги не имеют к нему никакого отношения, и бизнесмен должен ему лично еще 10 тысяч долларов за содействие в решении проблемы.

Бахеддин Султанов согласился и попросил своего брата Мирзу собрать всю сумму и принести в МНБ. Ночь бизнесмен провел в кабинете следователя, где его, пребывающего в понятном отчаянии, увидел генерал Мовлам Шихалиев.

«Я же тебе сказал посадить эту шл…ху. Почему он еще на свободе?», - обратился разгневанный генерал к своему подчиненному Вюсалу Алекперову. Генерала удалось успокоить лишь тем, что бизнесмен согласился принести деньги.

На следующий день Бахеддина Султанова выпустили из МНБ. Он тут же поехал домой, взял обещанные Вюсалу Алекперову 10 тысяч долларов и отвез их отзывчивому земляку. Лишь после этого его сына выпустили на свободу. Однако спустя некоторое время дело сына бизнесмена и Зала Юсифова из МНБ было направлено в суд, который приговорил Интигама Султанова к двум годам условно.

Примечательно, что в материалах уголовного дела достаточно много доказательств, свидетельствующих о причастности к вымогательству генерала МНБ Мовлама Шихалиева. Однако некогда действовавший рука об руку с министром Махмудовым генерал каким-то чудом избежал ареста.