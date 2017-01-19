 

Генсек ООН Гутерриш не поедет на инаугурацию Трампа «У нас нет приглашения»

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, генеральные секретари ООН в прошлом не посещали подобные мероприятия, и инаугурация Трампа не станет исключением. "У нас нет приглашения. Это не то событие, на котором мы будем представлены", - сказал он.

В Вашингтоне 20 января 2017 года состоится церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Майка Пенса.

Это 58-я инаугурация в истории США. На церемонии, как планируется, будут присутствовать покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями, члены семьи Трампа, спикер палаты представителей республиканец Пол Райан, члены обеих палат Конгресса, прежние члены кабинета министров и кандидаты на эти посты в новой администрации, члены Верховного суда, Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и представители дипломатического корпуса, а также некоторые бывшие руководители государства.

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