На верфи в районе Тузла вблизи Стамбула состоялась церемония сварки первой секции фрегата «Стамбул», спроектированного в рамках проекта MİLGEM («Национальный корабль»), сообщает Anadolu.

В церемонии приняли участие министр национальной обороны Турции Фикри Ишик и командующий ВМС адмирал Бюлент Бостаноглу.

По словам Ишика, участие турецкой стороны в реализации проекта MİLGEM составляет 65 процентов. В процессе строительства и оснащения судов участвуют более 50 местных организаций и компаний.

Все потребности Вооруженных сил Турции в военных кораблях удовлетворяются за счет отечественных верфей, отметил министр.

«Строительство военных судов продолжается на семи частных верфях в районе Тузла, а также верфях, находящихся на балансе Минобороны Турции. В целом, на строительство судов уже выделены 5,5 миллиарда долларов», - отметил Ишик.

По его словам, на реализацию проектов по строительству фрегатов, патрульных катеров, вспомогательных судов и скоростных катеров планируется выделить 12 миллиардов долларов.

«Оснастить корабль обходится дороже, чем его строительство. Поэтому Турция намерена наладить производство отечественных боевых систем для нужд ВМС, и в этом направлении достигнут большой прогресс», - отметил министр.