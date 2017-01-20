 

Компания Western Union заплатит штраф в $586 млн

 

Американская компания Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер.

Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

753 просмотров


Старости
Председатель Таможенного комитета о монополиях
Председатель Таможенного комитета о монополиях эксклюзив
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
21 Янв 6° / 2°
22 Янв 7° / 1°
23 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Завершились слушания по долгу Украины перед Россией Дело на $3 млрд
Трамп везде и нигде наш комментарий
В тюрьме "Гуантанамо" остался 41 человек
ЦРУ: «Горбачев не захотел подавлять агрессию армянских националистов»
Цены на нефть растут
Генпрокуратура Азербайджана: «Михаил Горбачев отказывается от дачи показаний» эксклюзив
Компания Western Union заплатит штраф в $586 млн
Турция строит первый фрегат проект MİLGEM
Генсек ООН Гутерриш не поедет на инаугурацию Трампа «У нас нет приглашения»
Генерал Мовлам Шихалиев следователю: «Я же тебе сказал посадить эту шл..ху!» новое дело генералов
«Если Азербайджан поставит нам достаточно газа…» Заявление министра экономики Грузии
В Ингушетии не зарегистрировано ни одного теракта за год
Доктор Фархад Джабаров: «Ее отправили умирать от рака, но я ее спас» эксклюзив
В России скоро появится гиперзвуковое оружие заявление минобороны рф
Лавров и Налбандян пообщались в Москве
Исполнительница хита «Ламбада» сгорела в машине
Украина может не выдать России грузинского добровольца
Эрдоган: Турция переходит к наступлению на врагов
Тяжелое ДТП в Джалилабаде
Саудовская Аравия намерена втрое увеличить доходы ненефтяного сектора
Украина остановила строительство стены на границе с Россией
Российский «Первый канал» признал вину за утечку «Шерлока» во всем виноват "сотрудник"
Финляндия передаст Голландии результаты экспериментов по делу MH17
В Азербайджане мужчина утонул в водоканале
Сулейман Керимов не продал, а подарил клуб «Анжи»