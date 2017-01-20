В конце декабря минувшего года Вильнюсский суд вызвал Михаила Горбачёва в качестве свидетеля по делу о событиях в Литве в 1991 году. Повестка была вручена адресату еще 28 декабря прошлого года, и суд получил уведомление о ее вручении с подписью М.Горбачева. Однако неизвестно, намерен ли свидетель прибыть на процесс лично или согласен дать показания посредством видеоконференции, о чем журналистам нескольких СМИ сообщила Айнора Корнелия Мацявичене, выступающая судьей на этом процессе.

В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. Власти СССР назвали это решение противоречащим Конституции. В результате в январе 1991 года в Литве начались массовые несанкционированные акции протеста, и в республику были переброшены спецподразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными 13 января в Вильнюсе погибли 14 человек, порядка 600 пострадали.

Постановление об опросе М.Горбачева в качестве свидетеля тех дней Вильнюсский окружной суд вынес еще в октябре прошлого года. Просьбу выслушать показания бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат. Сам Горбачёв ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка привлечь М.Горбачева к ответственности за события 90-х. В 2003 году в Азербайджане предлагали начать судебное преследование экс-президента СССР как виновника трагедии, случившейся в Баку после ввода в город подразделений советских войск специального назначения 20 января 1990 года. Возникает вопрос – почему же азербайджанские правоохранительные органы, в частности, Генпрокуратура, не прилагает соответствующих усилий, чтобы вызвать на допрос экс-президента СССР, виновного в насильственной смерти десятков ни в чем неповинных мирных жителей Азербайджана?

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил haqqin.az, что следственные органы Азербайджана делали неоднократные попытки вызвать Михаила Горбачева, но он каждый раз уклонялся от дачи показаний. В настоящее время Генпрокуратура продолжает следственные мероприятия с целью привлечения Горбачева к уголовной ответственности.

Экс-президент Литвы Витаутас Ландсбергис даже предлагал азербайджанской стороне разработать совместный иск для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту незаконного ввода войск Советской армии в Баку и Вильнюс. Об этом факте в интервью haqqin.az упоминал и сам Ландсбергис.

Как отметил известный адвокат Фуад Агаев, Горбачев избегает правосудия, пользуясь тем, что Россия в соответствии с законами страны не выдает своих граждан другим государствам. Однако, по мнению Ф. Агаева, если азербайджанские и литовские правоохранительные органы объединят свои усилия, Горбачеву можно инкриминировать преступление против человечности. «И тогда его можно будет объявить в международный розыск через Интерпол. Хотя и при таком развитии событий я не очень уверен, что Вильнюс и Баку чего-то добьются, однако попытки в этом направлении необходимы», - считает адвокат.

По всем международным нормам экс-президента СССР давно должны были привлечь к ответственности. Именно его действия привели к тому, что на территории СССР разгорелось сразу несколько этнических конфликтов, что послужило одной из причин распада страны.

А территориально-этнический карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном перерос в полномасштабную войну, которая продолжается и по сей день. Армения оккупировала 20 процентов территории нашей страны, и поток беженцев с захваченных земель и изгнанных из самой Армении составил более миллиона человек. За годы конфликта Азербайджан потерял до 30 тысяч своих граждан, погибших на фронте и во время бегства от агрессора.

Сейчас уже более чем очевидно, что Михаил Горбачев сознательно разваливал Союз, невзирая на человеческие жертвы. Рано или поздно этот человек должен понести наказание за свои преступления против человечества.