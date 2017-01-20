ЦРУ: «Горбачев не захотел подавлять агрессию армянских националистов»

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление с ними показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся проблемных периодов азербайджанской истории.

В документе CIA-RDP91B00776R000600150001 указывается, что неверная политика генерального секретаря СССР Михаила Горбачева привела к возникновению карабахского конфликта. Документ датирован 25 июля 1988 года.

Агенты-аналитики ЦРУ указывают, что начавшиеся беспорядки на Кавказе обусловили межнациональную рознь, и отказ Москвы воспрепятствовать армянским устремлениям привел к радикализации армянских националистов. Беспорядки гражданского неповиновения вспыхнули под влиянием бескомпромиссных организаторов протестов. А М.Горбачев, в свою очередь, не захотел подавлять агрессивные националистические устремления армян, хотя уже не был уверен в способности режима контролировать их направление.

По сведениям ЦРУ, Москва пыталась найти долгосрочный план, который мог бы оказаться приемлемым для обеих сторон.

«Это будет какая-то новая административная договоренность, согласно которой Нагорный Карабах не передается Армении, но получает некоторую степень автономии в Азербайджане, возможно, в сопровождении некоторых мер, чтобы дать национальным группам, проживающим за пределами своих республик, получить расширенные культурные и экономические права», - говорится в документе.

Одной из основных проблем Горбачева при разработке деталей этого плана может стать вопрос времени, требуемого для одобрения со стороны пленума ЦК и, возможно, утверждения конституционных изменений Верховным Советом. Трудно найти такое время, учитывая, что и в спокойные времена стороны не спешили идти на компромисс.