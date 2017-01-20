В тюрьме "Гуантанамо" остался 41 человек

Число заключенных в тюрьме "Гуантанамо" сократилось до 41 человека, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Во вторник, как уже сообщал haqqin.az, Министерство обороны США подтвердило передачу десяти заключенных из тюрьмы Гуантанамо властям Омана. Отмечалось, что в тюрьме остаются 45 человек.

"Сегодня число заключенных составляет 41 человек", — говорится в распространенной Белым домом справке.

В ней уточняется, что за восемь лет правления администрации Обамы из тюрьмы были переведены 196 человек.

По последней информации, из 41 узника пятеро одобрены к переводу, в отношении остальных либо продолжается оценка специальной комиссии, либо они "признаны представляющими риск и должны оставаться в заключении по законам войны".