 

Трамп везде и нигде наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Так описал ситуацию на Давосском экономическом форуме обозреватель POLITICO. В самом деле, за считанные часы до инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов глобальная либеральная тусовка, ежегодно собирающаяся в Швейцарии, только и обсуждает перспективы нового американского президентства.

При том, что на элитный курорт не приехал ни сам Дональд Трамп, ни кто-либо из его высокопоставленных доверенных лиц. Трампа в Давосе нет, но он везде, во всех разговорах. Антиглобалист и нелиберал, Дональд Трамп и не был бы в этом сообществе из нескольких тысяч людей, определяющих экономическую и политическую картину мира, своим. У них слишком разные ценности, и подозрительное отношение среди либеральной и космополитической элиты мира к новому президенту обеспечено.

В то же время влиятельность первого лица в Белом доме такова, что остальные мировые лидеры не могут не принимать ее во внимание и не считаться с ней. Так вот, главная проблема пока заключается в том, что никто не может понять, с чем же придется считаться, имея Трампа во главе Америки.

Как метко выразилась глава итальянской нефтяной компании Eni Эмма Марцегалья, «никто не знает, принимать ли его всерьез: если он на самом деле имеет в виду то, что постит в твитере, то это катастрофа». Тревога и ожидание грядущей катастрофы настолько велики, что участники одного из закрытых обсуждений в ответ на вопрос модератора, кто из присутствующих верит, что Дональд Трамп не досидит до конца срока в президентском кресле, практически половина зала подняла руки.

Это, еще раз напомню, серьезные представители бизнеса, политики и экспертной среды. Безусловно, за этим кроется не столько реальный анализ ситуации и вытекающий из нее прогноз, сколько невротическая реакция на стрессовый фактор и желание его устранить.

Интересно, что в элитной либеральной тусовке оказался впервые и глава Китая, человек, понятно, ну совсем не либеральных взглядов. Во всяком случае либерализм Си Цзиньпена не выходит за рамки нынешнего канона КПУ, а в чем-то и пожестче привычных рамок которых придерживались его предшественники. Тем не менее он приехал в Давос и не устает говорить в нем о необходимости свободы торговли.

Дональд Трамп неоднократно в своих пугающих твитах и речах критиковал Китай и обещал ему проблемы в вопросах торгово-экономических отношений, и председатель Си тоже, с одной стороны, глушит тревогу, которую вызывает непредсказуемый американский президент, с другой стороны налаживает связи и взаимопонимания с естественными в этой ситуации союзниками - европейцами. Европейцы в свою очередь растеряны.

Победа Трампа и Brexit заставили их задуматься о вещах, которые многие уже воспринимали как сами собой разумеющееся, например, ценность единой Европы и НАТО. Теперь эти темы уже вовсе не аксиомы, а гипотезы, требующие дополнительных доказательств, и поубедительнее. Политики и бизнесмены в Давосе божатся, что не отступят от традиционных европейских ценностей, но тот жар, с которым они это доказывают, выдает их не совсем глубокую уверенность.

Конечно, ни завтра, ни послезавтра глобальные и европейские расклады не поменяются от того, что Америка вручит бразды правления Дональду Трампу. Да и ясность в его политике наступит даже для него самого не совсем скоро. Все попытки сейчас услышать в его словах какие-то продуманные планы и цели явно преждевременны. Трампа еще нигде в действительности нет, а где-то и не будет, вопреки всем опасениям. Но понервничать уже заставил по-настоящему…

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