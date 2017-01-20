 

Завершились слушания по долгу Украины перед Россией Дело на $3 млрд

 

Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения. Оно будет озвучено позднее.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенный срок вы будете уведомлены о решении», — сказал судья.

В середине февраля 2016 года Министерство финансов России подало иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева долга на сумму $3 млрд и проценты по кредиту, предоставленному правительству Украины в конце 2013 года еще при администрации Виктора Януковича.

Всю свою задолженность украинская сторона должна была погасить до конца 2015 года, однако не смогла из-за дефолта. Киев, в свою очередь, предложил Москве реструктуризовать долг, однако это предложение было отвергнуто.

Официальный Киев считает, что само соглашение 2013 года, согласно которому был предоставлен кредит, не имеет законной силы, и именно поэтому в мае 2016 года подал к Москве встречный иск о законности своего долга.

0 просмотров


Старости
Председатель Таможенного комитета о монополиях
Председатель Таможенного комитета о монополиях эксклюзив
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
21 Янв 6° / 2°
22 Янв 7° / 1°
23 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Завершились слушания по долгу Украины перед Россией Дело на $3 млрд
Трамп везде и нигде наш комментарий
В тюрьме "Гуантанамо" остался 41 человек
ЦРУ: «Горбачев не захотел подавлять агрессию армянских националистов»
Цены на нефть растут
Генпрокуратура Азербайджана: «Михаил Горбачев отказывается от дачи показаний» эксклюзив
Компания Western Union заплатит штраф в $586 млн
Турция строит первый фрегат проект MİLGEM
Генсек ООН Гутерриш не поедет на инаугурацию Трампа «У нас нет приглашения»
Генерал Мовлам Шихалиев следователю: «Я же тебе сказал посадить эту шл..ху!» новое дело генералов
«Если Азербайджан поставит нам достаточно газа…» Заявление министра экономики Грузии
В Ингушетии не зарегистрировано ни одного теракта за год
Доктор Фархад Джабаров: «Ее отправили умирать от рака, но я ее спас» эксклюзив
В России скоро появится гиперзвуковое оружие заявление минобороны рф
Лавров и Налбандян пообщались в Москве
Исполнительница хита «Ламбада» сгорела в машине
Украина может не выдать России грузинского добровольца
Эрдоган: Турция переходит к наступлению на врагов
Тяжелое ДТП в Джалилабаде
Саудовская Аравия намерена втрое увеличить доходы ненефтяного сектора
Украина остановила строительство стены на границе с Россией
Российский «Первый канал» признал вину за утечку «Шерлока» во всем виноват "сотрудник"
Финляндия передаст Голландии результаты экспериментов по делу MH17
В Азербайджане мужчина утонул в водоканале
Сулейман Керимов не продал, а подарил клуб «Анжи»