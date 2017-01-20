Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения. Оно будет озвучено позднее.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенный срок вы будете уведомлены о решении», — сказал судья.

В середине февраля 2016 года Министерство финансов России подало иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева долга на сумму $3 млрд и проценты по кредиту, предоставленному правительству Украины в конце 2013 года еще при администрации Виктора Януковича.

Всю свою задолженность украинская сторона должна была погасить до конца 2015 года, однако не смогла из-за дефолта. Киев, в свою очередь, предложил Москве реструктуризовать долг, однако это предложение было отвергнуто.

Официальный Киев считает, что само соглашение 2013 года, согласно которому был предоставлен кредит, не имеет законной силы, и именно поэтому в мае 2016 года подал к Москве встречный иск о законности своего долга.