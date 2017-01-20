В Гамбии коалиция ЭКОВАС наносит удары по военным объектам

Армия Сенегала заявила, что военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали удары в Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель сенегальской армии полковник Абду Ндиайе не сообщил более подробной информации касательно ударов, но заявил, что контингент включает значительные сухопутные, воздушные и морские силы.

Избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Во время церемонии над территорией Гамбии совершали полет разведывательные самолеты ВВС Нигерии.

Политический кризис начался в Гамбии в конце декабря после того, как президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить со своего поста. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

Совет безопасности ООН принял представленный Сенегалом проект резолюции, которая позволит Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) предпринимать "все необходимые меры", чтобы удостовериться в передаче полномочий президента в Гамбии.