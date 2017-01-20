 

Haqqin.az получил прощальное письмо Обамы

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Президент США Барак Обама написал гражданам Соединенных Штатов прощальное письмо. Оно не только размещено на сайте Белого дома, но и отправлено по рассылке всем американским сторонникам демократов.

И так уж получилось, что мне, как сотруднику haqqin.az (в очередной раз подчеркнем – не гражданину США) на один мэйл пришло приглашение поприсутствовать на церемонии инаугурации Дональда Трампа, как его ярого сторонника, а на другую почту – прощальное письмо Обамы.

И вот что можно сказать: не случайно на исходе президентской карьеры рейтинги Обамы взлетели до небес. Он один из трех президента США, которые покидают свой пост имея более чем 60%-ную поддержку населения своей страны.

И мне письмо Обамы понравилось (пусть не обижается мой друг Трамп, на инаугурацию которого я так и не попаду).

СМИ уже перевели письмо Обамы и вряд ли стоит делать еще один перевод. Вот, что пишет уже практически экс-президент США: «Друзья мои американцы»,-  обращается Обама к своим гражданам и не гражданам. Он напоминает о существующей традиции оставлять письмо своему преемнику и сообщает, что сперва хочет поблагодарить американцев за оказанную ему честь — быть их 44-м президентом. «Всему, чему я научился во время пребывания в должности, я научился у вас. Благодаря вам я стал лучше — как президент и как человек».

В письме президент также напоминает о горестях и радостях, которые он переживал вместе с согражданами, и о достижениях в годы своего правления: об успехах в областях медицины и высоких технологий, доступе к медицинским услугам для большей части американцев, легализации однополых браков, помощи беженцам.

В конце Обама призывает американцев, независимо от политической принадлежности, быть честными гражданами страны, в которой они живут. «И когда вам покажется, что ход прогресса замедляется, вспомните: Америка — не проект одного человека, — завершается текст. — Есть одно, самое могущественное слово в нашей демократии: слово "мы". Мы — народ. Мы преодолеем все. Да, мы сможем».

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