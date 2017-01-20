Почему Дональд Трамп? Через считанные часы 45-ого президента США приведут к присяге на двух Библиях. Это было одним из условий Трампа, который принесет клятву великой Америке не только на Библии мученика-президента Авраама Линкольна. Ведь Америка обязана своим величием в первую очередь Линкольну, положившему собственную жизнь на алтарь либеральных свобод. Вторая Библия – вовсе не скандальная эпатажность или новый вызов устоявшейся веками политической мантре. Трамп обещает вернуть Америке былое величие. Make Amerika Great Again! Именно под этим слоганом прошла вся избирательная кампания кандидата в президенты, в чью победу никто не верил. За исключением самих американцев.

Америка – это проект не одного человека, - последний сентимент, вырвавшийся из уст Обамы с сочувственным вздохом. Глава государства, захлопнув за собой монументальные двери Белого Дома Джона Адамса, выступил с горделивым предостережением: «Есть одно самое могущественное слово в нашей демократии: слово «мы». Мы – народ. Мы преодолеем все. Да, мы сможем».

Конечно, Америка – это не проект одного человека, и она, американская нация избрала именно того одного человека, в которого поверила. Почему Дональд Трамп? А потому что в него поверила Америка.

Америка, как и все человечество, устала от предсказуемых и подвластных веянию времени политиков с клише, априори составленным словарным запасом, лицемерной голливудской улыбкой. Новому миру нужны непредсказуемые политики. Чтобы крушить новые либеральные догмы, преградившие путь новой истории. Вот почему Америка и остановила свой выбор на Трампе, который бросил вызов стереотипной политической системе. Так жить нельзя! Трамп жаждет изменить Америку, а вместе с ней и весь мир, застывший на историческом распутье.

Ведь по сути Трамп осмелился произнести истину, которую боялся услышать весь политический бомонд. На одном из торжественных раутов, где собралась вся американская знать – и республиканцы, и демократы, Трамп обернувшись к ним громко и во всеуслышание заявил: «Ведь вы все лебезили и заискивали передо мной! Знаете почему? Всем Вам нужны были мои деньги, вы лицемеры!»

И ни один из присутствующих не нашел в себе смелости возразить Трампу. Все смеялись, аплодировали, ибо не верили в победу непредсказуемого политика. Слишком уж сильно и глубоко поверил этот мир в человеческую предсказуемость. И американцы, этот великий народ, сломавший многовековые монархические устои Старого Света и уравняв в правах рабов и господ, дворцы и хижины, смогли разбить и ноу-хау либеральной эпохи – политфаксимиле. Кому-то Трамп казался некорректным, у кого-то вызывал сарказм, кто-то воспринимал его обнаженную истину бесовским пороком… Однако, Трамп говорил правду, которую так сильно боятся политики. Да, в истории США коронованные лидеры бизнеса, будь то Джеральд Форд или Нельсон Рокфеллер достигали вершин власти, но Трамп выступал не в ипостаси олигарха, а внесистемной силы, от которого почти отреклась даже родная Республиканская партия. Трамп нарушил все мыслимые и немыслимые каноны и заповеди американской политики. Вот почему он и выступил против сращивания бизнеса с политикой, и пообещал расправиться с искомой американской кармой - лоббизмом. И он победил только потому, что в могущественной американской демократии есть веское слово: «они!».

Они, то есть нация, увидели политика, который бросил вызов свету и поветрию, стал открыто говорить о главных проблемах человечества, о которых не решались и боялись говорить все другие. Хотя осознавали угрозу, исходящую для Нового Света. Он победил еще и потому, что в отличие от Хиллари, не боялся проиграть. Гонка для него была всего лишь игрой. И он победил в этой игре.

Какую же устрашающую правду обнажил Трамп, что все либеральное западное сообщество восприняло победу этой внесистемной силы, как катастрофу для всего человечества?

Трамп открыто заявил о крахе идеи-фикс доморощенной и нарисованной теории мультикультурализма, взятой на вооружение политиками либерального толка, вознамерившихся создать утопическое глобалистское межцивилизационное общество завтрашнего дня. Чем обернулась утопия европейских социал-либералов? Европейские столицы задыхаются от засилья чуждых европейской культуре и менталитету мигрантов и беженцев. Во что вылилась идея межцивилизационной интеграции? В свирепую и бескомпромиссную культурологическую конфронтацию как минимум двух цивилизаций: постмодернизма и исламского халифата. С того самого момента, когда с гостеприимством принятые в Берлине, Париже, Цюрихе мусульманские анклавы, увлеченные средневековыми легендами о безграничном прогрессивном халифате, вознамерились победить кяфирскую постхристианскую культуру в самих европейских столицах. Причем силой и превосходством автомата Калашникова. Либералы заговорили об угрозе европейской цивилизации, высмеивая авторов несуразного мульти-культи. Подняли голову правые. А вот лево-центристам говорить об очевидной истине было как-то неудобно. Пришлось бы раскаяться и отказаться от идейной платформы. А это святотатство. Идеологическое прегрешение.

Или другая крайность – зажигательная идея либерального халифата от Вашингтона до Ливии, когда внуки Авраама Линкольна полезли в дворцы Хусейна и шатры Каддафи со своим уставом – уникальной либеральной Библией Джефферсона, Мэдисона и Франклина. Бедуины восприняли нашествие крестоносцев новой религиозной войной, описанной в седьмом веке, как предзнаменование апокалипсиса. И он настал, только не для внуков Джефферсона, а потомков пророка Мухаммеда. Воистину благими намерениями вымощена дорога в ад. Начинали с либерального халифата, а закончили за упокой - военной интервенцией, превратившей жизнь бедуинов в сущий ад.

Вот господин Трамп и подверг анафеме идею этого пресловутого либерального халифата, навязанного дуумвиратом Обама-Клинтон. Что произнес Трамп? То что и хотело услышать настрадавшееся от пунических войн и целых народов-беженцев западное общество. Закрыть границы Америки для мусульман! Отказаться от чертового колеса истории - глобализма и либерального халифата, под которым остался весь Ближний Восток. Америка – великая и самодостаточная, и ей незачем самоутверждаться в порабощенном третьем мире. Россия хочет самоутвердиться? Так пусть сама и бомбит Сирию с ИГИЛ! Эти истины и звучали в устах Трампа на протяжении всей его нелегкой и полной эмоций и амбиций предвыборной гонки.

Истинные державы не разрушают, а возрождают, не покушаются, а созидают! И Трамп призвал Америку возрождаться и возрождать. Вот почему в его речах превалировала не международная панорама и хождение по мукам в Сирии, а реальные проблемы американцев – открытие новых рабочих мест, урезание налогов, отказ от невыгодных торговых сделок с Европой, жесткая миграционная политика… Если американскому реднику глубоко наплевать на сублимацию, и он больше озабочен состоянием своего фермерского хозяйства, то русскому мужику не из чего выбирать – на столе лишь селедка, картошка и 50 граммов медицинского спирта, и ему жизненно важно перенаправить свою энергию на возвращение Крыма и спасение Луиса Карвалана с Башаром Асадом.

США и Россию разделяет непреодолимая пропасть глубиной в два века. Вы можете представить себе масштабы научно-технологического отставания Сколкова от Силиконовой Долины? Путин Трампу – не конкурент. Деидеологизированная Россия, которая вернулась к историческому пораженчеству - уваровскому православному самодержавию, не несет в себе цивилизационную угрозу Западу. Вот почему он и называет его «подлинным лидером» и «прекрасным парнем». Путин хочет бомбить Сирию и ИГИЛ? Так сам Бог велел! У США есть задачи поважнее…

Иран и Китай. Вот две цивилизационные величины, несущие в себе угрозу самобытности западничества. Религиозная экспансия и экономическая интервенция двух мощнейших государств восприняты Трампом, как главная угроза национальной безопасности США. Ведь Китай, по Трампу, изнасиловал американскую экономику своими более дешевыми привлекательными товарами, разрушая американский бизнес и рабочие места в Новом Свете. Что касается Ирана, то Трамп фактически вернулся к исходной позиции Буша-младшего, признав тщетность усилий прежней администрации вылепить из теократической державы образ страны с человеческим лицом.

А отступление Обамы перед «китайской экспансией», «иранским террором» и «кубинским красным атавизмом» Трамп расценил, как роковую ошибку, за которую Америке приходится расплачиваться слишком дорогой ценой.

Только ошибка нуждается в поддержке правительства. Истина отстаивает себя сама. Когда-то эти слова произнес в своей инаугурационной речи великий Джефферсон. Неумолима поступь истории. Сегодня, в день инаугурации еще одного президента, пообещавшего вернуть величие Америке, истину отстояла американская нация. Они – народ. Они – преодолели все. Они смогли!..