Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию

Объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция, которая началась в четверг для разрешения президентского кризиса в Гамбии, приостановлена для того, чтобы совершить последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.

Новые посреднические переговоры пройдут в пятницу. Их возглавит президент Гвинеи Альфа Конде, так как переговоры между уходящим президентом Гамбии Яхьей Джамме и президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом поздно вечером в четверг зашли в тупик.

Ранее региональный блок Западной Африки ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) продлил срок действия истекшего в полночь со среды на четверг ультиматума Джамме до полудня пятницы и пригрозил после этого силой заставить Джамме уйти.

В четверг Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу. Как сообщало в четверг вечером Reuters со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска перешли границу в четверг.