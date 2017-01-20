В центре австралийского Мельбурна автомобиль врезался в толпу, передает 9News. В результате инцидента три пешехода погибли и порядка 20 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

«Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь», — заявил представитель правоохранителей.

По его данным, злоумышленник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей. При задержании преступник открыл огонь по сотрудникам полиции.

Одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной. Как сообщил исполняющий обязанности комиссара полиции штата Виктория Стюарт Бейтсон, власти не квалифицируют произошедшее как теракт.

«Мы полагаем, что этот человек умышленно направил автомашину в толпу», — сказал он, подчеркнув при этом, что это преступление «не является террористическим актом».