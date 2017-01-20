В День всенародной скорби президент Азербайджана Ильхам Алиев на Аллее шехидов почтил память жертв 20 Января, сообщает официальный сайт главы государства.

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В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января.

Традиционно в этот день жители Баку посещают Аллею шехидов и воздают дань памяти погибшим за свободу и независимость страны.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.