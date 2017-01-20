 

Наркобарона «Коротышку» доставили в Нью-Йорк

 

Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу «Коротышка», который экстрадирован властями Мексики в США, доставлен в один из аэропортов Нью-Йорка, передает Ассошиэйтед Пресс. Выдача состоялась в день, когда исполнилось ровно 16 лет с момента его первого побега из мексиканской тюрьмы.

Минюст США, выполняющий также функции генеральной прокуратуры, ранее подтвердил факт экстрадиции наркобарона, выразив благодарность властям Мексики. В заявлении ведомства отмечается, что Гусману Лоэре на территории США предъявлено шесть отдельных обвинений. Ожидается, что «Коротышка» предстанет перед федеральным судом в нью-йоркском районе Бруклин уже в пятницу.

Всего побегов у «Коротышки» было два: первый раз он сбежал 19 января 2001 года, второй раз – в июле 2015 года.

Первый раз Гусмана Лоэру задержали в далеком 1993 году в Гватемале и экстрадировали в Мексику, где уже тогда над ним висели обвинения в наркоторговле. В заключении он провел восемь лет, однако 19 января 2001 года сбежал в бельевой корзине из тюрьмы Пуэнте-Гранде в штате Халиско. В план побега преступника были вовлечены порядка 80 человек, получивших затем длительные тюремные сроки.

Коротышке удалось бежать от правосудия 13 лет, причем неоднократно появлялась информация, что его часто видели в отдаленных уголках Гватемалы и других центральноамериканских странах, где он контролировал сверхприбыльный и незаконный бизнес одного из сильнейших картелей Мексики «Синалоа». Состояние «Коротышки» оценивалось тогда примерно в миллиард долларов.

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