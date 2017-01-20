США уничтожили лидеров ИГИЛ и «Аль-Каиды»

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил об уничтожении лидеров «Исламского государства» и «Аль-Каиды», сообщает Интерфакс.

Первым был Абу Анас аль-Ираки. Его считают членом руководящего совета «Исламского государства». При этом он был лидером террористов еще в то время, когда ИГ было частью «Аль-Каиды» и занимался медиасопровождением действий боевиков и их финансированием.

Вторым стал Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси, который руководил террористическими операциями «Аль-Каиды» на Западе.