 

США уничтожили лидеров ИГИЛ и «Аль-Каиды»

 

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил об уничтожении лидеров «Исламского государства» и «Аль-Каиды», сообщает Интерфакс.

Первым был Абу Анас аль-Ираки. Его считают членом руководящего совета «Исламского государства». При этом он был лидером террористов еще в то время, когда ИГ было частью «Аль-Каиды» и занимался медиасопровождением действий боевиков и их финансированием.

Вторым стал Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси, который руководил террористическими операциями «Аль-Каиды» на Западе.

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