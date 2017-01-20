Гражданина Азербайджана задержали за нападение на полицейского

Нападение на участкового ОМВД по району Бирюлево-Западное, совершенное летом 2016 года на юге Москвы, раскрыли сотрудники полиции. Задержан один из нападавших – гражданин Азербайджана. Тогда страж порядка был ранен ножом в живот, сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, капитан полиции Дмитрий Илюхин был ранен 25 июля в подъезде дома по Булатниковскому проезду.

Он пострадал, пытаясь задержать грабителей, которые под угрозой ножа и электрошокера похитили у местного жителя 60 тысяч рублей. Один из злоумышленников ударил полицейского ножом в живот, после чего они скрылись. Вчера днем на востоке Москвы один из подозреваемых был задержан. Им оказался 31-летний уроженец Азербайджана. Поиск соучастника продолжается.