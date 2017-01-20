 

В Баку обсудят статус Каспия

 

«В конце января в Баку будет проведено заседание рабочей группы по правовому статусу Каспия». Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел, член рабочей группы Халаф Халафов.

Замминистра отметил, что заседание носит характер подготовки к очередной встрече министров прикаспийских государств: «Наряду с этим будут проведены обсуждения по несогласованным вопросам проекта конвенции. Естественно, будут обсуждены вопросы подготовки к саммиту, который будет проведен в 2017 году».

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