 

На Филиппинах жгут американские флаги

 

Более 200 человек устроили акцию протеста рядом с посольством США в столице Филиппин Маниле и публично сожгли американский флаг, передает Associated Press.

Акция была организована представителями левых и мусульманскими активистами. Протестующие призвали положить конец присутствию американских военнослужащих в стране. Они также призвали главу государства Родриго Дутерте продолжать проводить независимую политику и не идти на поводу у нового президента США Дональда Трампа. Некоторые демонстранты считают Трампа империалистом и большей угрозой, чем уходящий американский президент Барак Обама, из-за его высказываний по поводу иммигрантов и мусульман.

"Дональд Трамп, не лезь на Филиппины", - написано на одном из плакатов.

По информации агентства, акция прошла без беспорядков. Военные не подпустили протестующих близко к главному входу в здание посольства США.

Дутерте в ноябре 2016 года заявил, что выведет американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока - к 2022 году - и не будет заменять его никакими другими иностранными войсками.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах Дутерте поздравил избранного президента и выразил желание работать с новой администрацией США на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.

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