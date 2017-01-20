 

Махмуд Мамедкулиев анонсировал переговоры с Евросоюзом

 

Переговоры по достижению нового соглашения между Баку и Европейским Союзом начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«В ближайшее время ожидается начало переговоров по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом», - сказал М.Мамедкулиев в пятницу журналистам.

Он отметил, что в настоящее время продолжается процесс формирования делегации Азербайджана на переговорах.

М.Мамедкулиев добавил, что в первом полугодии в Женеве пройдет очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию.

Ранее глава бакинского офиса ЕС Малена Мард заявила, что в ближайшие несколько недель Азербайджан и Евросоюз начнут переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве.

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