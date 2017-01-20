В Турции задержана Айше Башаран — депутат от прокурдской Демократической партии народов (HDP), избранная в парламент из юго-восточной провинции Батман. Об этом говорится в сообщении прокуратуры провинции Батман.

Согласно сообщению прокуратуры, Башаран обвиняется в поддержке террористической организации ПКК.

Ранее были арестованы 12 депутатов от HDP, проигнорировавшие вызов в прокуратуру для дачи показаний, в числе которых сопредседатели партии Селахеттин Демирташ и Фиген Юксекдаг.

Демирташ обвиняется в создании преступной организации, членстве в террористической организации и по другим статьям УК Турции.