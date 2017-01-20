Завтра в Азербайджане ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Подует северо-восточный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем 5-8 тепла, в Баку ночью 0-2, днем 5-7 тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и мокрый снег. Местами возможен туман, подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-8 тепла, в горах ночью 3-7 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.