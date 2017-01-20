Член иракского политического блока "Государство закона" Нала аль-Хабиби заявил, что террористы группировки "Исламское государство" насильно рекрутируют в свои ряды детей после ряда поражений, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".

"Группировка "Исламское государство" похитила 150 детей в городе Таль-Афар (провинция Найнава) и насильно их рекрутировала в так называемую ячейку "Львята Халифата", - приводит издание слова аль-Хабиби.

По его данным, ИГИЛ похитило детей из азовских семей в Таль-Афаре и из семей в Мосуле для того, чтобы они убивали мирных жителей и военнослужащих, используя заминированные автомобили и пояса смертников.