 

В Баку приостановили прием металлолома Сборщики остались не у дел; фото

Автор: Гюльнар Алиева; фото: Самира Гасанова 

В Баку приостановлена деятельность большинства пунктов приема металлолома. Как стало известно haqqin.az, металлолом сегодня принимают только в Baku Steel Company.

Занимающиеся сбором и перепродажей металла люди на условиях анонимности заявили haqqin.az, что закрытие пунктов приема металлолома может быть связано со слухами о краже медного кабеля на территории «Аг шехер».

Поэтому было принято решение о временном закрытии всех пунктов приема металлолома в Баку. При этом прием пластика продолжается в обычном режиме.

Корреспонденты haqqin.az побывали на Дарнагюльском шоссе, где расположено большинство пунктов приема металлолома. Встретивший журналистов мужчина средних лет признался, что они больше не занимаются скупкой металла, так как это запрещено.

«До этого люди по всему Баку собирали металл и приносили нам. Но с 12 января во всем Баку запрещена деятельность пунктов сбора металлолома. Причину такого решения мы не знаем. Люди до сих пор приносят к нам металлолом, но мы его уже не принимаем», — рассказывает мужчина, отказавшийся назвать свое имя.

Вблизи станции метро «Улдуз» также закрыто большинство пунктов сбора металлолома. Рабочие были заняты сортировкой уже принятого металла. Они попросили не снимать их, так как руководство запретило общаться с журналистами. Все же корреспондентам haqqin.az удалось узнать, что некоторые владельцы пунктов продолжают тайно принимать металлолом по ночам.

Пункты приема металлолома скупают железо по 150 манатов за тонну, затем перепродают на завод за 170 манатов. Рабочие, которые с утра до вечера заняты сортировкой принятого металла, получают примерно по 500-600 манатов в месяц. Точное число людей, задействованных в этой сфере, неизвестно.

 

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