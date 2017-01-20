Порошенко закрыл единственную в России фабрику «Рошен»

Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в Российской Федерации c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой фабрики. Такое решение было принято по политическо-экономическим причинам. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным", — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно сообщению, начиная с 2013 года производство фабрики сократилось в три раза из-за резкого снижения ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию РФ.

"Все это на фоне снижения общего уровня покупательной способности привело к значительному снижению объемов производства. В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое заявление о массовом сокращении уже находится в Липецком центре занятости", — отмечается в заявлении.

В компании подчеркнули, что в 2014-2016 годах корпорация Roshen получила и вывела в Украину более 72 миллионов дивидендов от работы липецких активов.